"Uomini e Donne", Cristian Forti: "Virginia ha baciato un altro"

A "Uomini e Donne" spunta una segnalazione su Virginia la corteggiatrice di Cristian Forti.

La ragazza avrebbe baciato un ragazzo in discoteca quando già era coinvolta nel programma di Canale 5. A lanciare l'indiscrezione è proprio il tronista che in studio accusa: "Il 15 settembre hai baciato un ragazzo in discoteca di cui conosco nome e cognome. Lo segui anche su Instagram". Virginia conferma la segnalazione, ma spiega la sua versione dei fatti: "Ci siamo visti due volte perché abbiamo degli amici in comune. Siamo usciti due volte in gruppo ed è vero che ci siamo baciati. Tu hai baciato due ragazze", si difende la ragazza ma in studio esplode la polemica.