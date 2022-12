"Uomini e Donne", Biagio contro Silvia: "Sei falsa"

Non si placa la tensione tra Biagio e Silvia. I due, dopo una breve frequentazione si sono lasciati, ma continuano a discutere a "Uomini e Donne". A scatenare il litigio è stato proprio Biagio che rivela in studio che Silvia lo cercherebbe ancora. "Mi ha contattato diverse volte, ma io non ho mai risposto", dichiara Biagio. Per il cavaliere campano la dama sarebbe falsa, perché lo respingerebbe in studio davanti al pubblico del trono over salvo poi scrivergli in privato.

"Sei bravissima a prendere gli applausi in studio, poi mi mandi i messaggi in privato. Perché non mi parli qui in studio? Perché vuoi gli applausi! Vediamo cosa fai ora. Sai cosa ti dico? Per me sei falsa, vuoi fare TV e teatro", è l'accusa di Biagio. "Ti ho ripetuto nei messaggi quello che ti avevo già detto qui, ho creduto in te, me ne sono fregata di ciò che hai fatto in passato e che hanno detto di te, ma sono stata smentita", è la replica di Silvia che sembra motivata a voltare pagina con un nuovo cavaliere.