Gloria attacca Riccardo: "Parlavamo di convivenza, non mi sono inventata nulla... ”

Gloria attacca Riccardo e in lacrime non si trattiene più: "Parlavamo di convivenza, di un futuro...- ha raccontato la dama a "Uomini e Donne" - mi hai fatto sognare invano. Se tu dici alcune cose, io ci vedo una luce. Io ti sento, non è che io me le invento certe cose. Una donna che sente certe cose da un uomo con cui ha una frequentazione, ci crede. Se tu fossi stato più lineare...non li fare certi discorsi".

Riccardo cerca di controbattere: "Volevo invitarla per un weekend, perché mi devo limitare? Gloria a me piace, la penso quando mi sveglio, la sento dopo la fine della giornata. Io sto bene con lei. Certo, se dobbiamo darci un tempo, forse è finito".

A questo punto interviene Gianni: "Ma che senso ha? Se non hai intenzione di riprendertela e non vuoi prenderti la responsabilità di vederci un futuro con lei, che senso ha andare a fare un fine settimana se non ci vedi un futuro?". E Tina Cipollari non riesce a trattenersi: "Riccardo il problema è uno e sei tu: risolviti il tuo problema. Trovi sempre un ostacolo...e basta!".