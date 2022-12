Ennesima lite tra Pinuccia e Alessandro | Maria De Filippi alla dama: "Questo programma non ti fa bene"

Non si placa la gelosia di Pinuccia a "Uomini e Donne" nei confronti di Alessandro. La dama, che con il cavaliere condivide solo un'amicizia, vorrebbe qualcosa di più e rimprovera bruscamente Alessandro quando si avvicina alle altre dame del trono over, anche solo per un ballo. L'insistenza di Pinuccia nei confronti del cavaliere è tale da scatenare anche la reazione di Maria De Filippi che prova a far ragionare la dama e a calmare il 92enne che ormai appare stanco ed esasperato dall'atteggiamento della dama. "Devi capire che Alessandro non vive le tue stesse cose e non puoi fargliene una colpa se non ricambia. Alessandro fregatene. Hai 92 anni e ti devi ancora arrabbiare?", interviene la conduttrice.

Ma Pinuccia sembra non voler capire e non accetta le giustificazioni di Alessandro che ribadisce, ormai da otto mesi, che tra entrambi non potrà mai esserci nulla di più di una amicizia. L'insistenza della dama provoca anche la reazione dei due opinionisti che si schierano dalla parte del cavaliere. "Come ti permetti di definire Alessandro falso? È la persona più perbene che c'è in questo studio", sbotta Gianni Sperti mentre Tina Cipollari dichiara: "Sei una strega. Lo stai facendo sentire male". La replica di Pinuccia è altrettanto forte nei confronti dell'opinionista: "Dovresti vergognarti, hai trattato male tantissima gente in questo studio".

La tensione in studio costringe la conduttrice a intervenire a più riprese per provare a calmare gli animi dei due anziani che appaiono entrambi molto agitati. Maria De Filippi prova a fare ragionare Pinuccia che continua a non ascoltare. "Pinuccia mi sa che questo programma non ti fa bene, non voglio che tu stia male", dichiara la padrona di casa ma Pinuccia pare non avere nessuna intenzione di arrendersi anche davanti all'ennesimo rifiuto del cavaliere.