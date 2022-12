Maria De Filippi riprende Mario: "Non metto alla porta nessuno, ma... "

È durata pochissimo la frequentazione tra Gemma e Mario. A "Uomini e Donne" la dama del trono over racconta gli ultimi aggiornamenti sulla frequentazione e spiega perchè vuole dire addio al cavaliere pugliese. Gemma rivela che con Mario ci sarebbero stati dei baci appassionati, ma che successivamente lui avrebbe voluto mettere un freno alla conoscenza. "Succede - racconta in studio la dama - che nel tratto Roma-Firenze la linea cade e pensavo ci fossimo congedati e, invece, la telefonata prosegue e mi rendo conto che stava parlando con un'altra persona, con Alessandro. Stava parlando di me e trovo ignobile soprattutto quello che ha detto di me".

Mario si sarebbe confidato con Alessandro a bordo del treno che li stava portando a Roma, ma non avrebbe rivolto a Gemma belle parole. L'uomo, però, non immaginava di essere ascoltato dalla diretta interessata. "Ha detto che non poteva sopportarmi perchè gli sto con il fiato addosso, ma io gli ho fatto solo due telefonate. Ha detto che sua nuora gli avrebbe consigliato di agganciarsi a me per la popolarità. Ma chi sono una navicella spaziale?", rivela Gemma tra lo stupore generale dei presenti in studio.

Mario prova a giustificarsi, ma prima di parlare Maria De Filippi si rivolge al cavaliere: "Non sono una persona che mette alla porta nessuno, però vorrei che tu riflettessi se è il caso che continui a stare qua", dichiara la padrona di casa.