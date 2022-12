La sfilata di Gemma in stile "Marlene Dietrich" | Tina: "Fai pena"

Si ispira a Marlene Dietrich, Gemma Galgani per la sfilata a "Uomini e Donne" dal titolo "Un cocktail d'amore con te". Ma Tina Cipollari non sembra apprezzare. La dama più famosa del trono over non si tira mai indietro se c'è l'occasione di sfilare e di mostrarsi al parterre dei cavalieri. Per l'occasione Gemma indossa un completo elegante, per la precisione, un frac. Gemma si mostra sorridente e, come sempre, in ottima forma.

E se l'opinionista Gianni Sperti apprezza l'interpretazione della dama, non si può dire la stessa cosa di Tina Cipollari che non risparmia alcuna critica. "Fai pena", dichiara l'opinionista che non condivide la scelta e il costume di scena della dama torinese. Nonostante le critiche di Cipollari, Gemma ce la fa anche stavolta a piazzarsi sul podio e, grazie ai voti del parterre maschile, riesce a classificarsi al terzo posto.