"Uomini e Donne", Armando chiude la porta a Sara e Silvia | Tina s'infuria: "Sei ridicolo"

La puntata di

"Uomini e Donne"

Armando Incarnato

Tina Cipollari

chiusura

in onda martedì 12 aprile si è aperta con un acceso scontro tra. Il cavaliere del Trono Over ha riaccolto in studio Sara e Silvia dopo l'iniziale intenzione di approfondire le due conoscenze, ma il loro arrivo si rivela presto una doppia

"Voglio iniziare chiedendo scusa, ho provato a rapportarmi con entrambe ma, come avevo detto, ero deluso dalla relazione passata e ho avuto un

rifiuto

reazione

nel rapportarmi con le persone", esordisce Armando, che salutando le ragazze provoca ladegli opinionisti, a partire proprio da Tina.

"Sono delle

scuse ridicole

non gli siete assolutamente piaciute

a cui non crede nessuno, nemmeno tu che ridi - tuona la Cipollari, che prosegue rivolgendosi direttamente alle due pretendenti - Quando voi siete entrate,. Vi ha tenuto per una sua sfida con me e infatti il risultato è questo, che oggi vi liquida".

Quindi rilancia: "Ogni tanto ne tieni qualcuna solo per giustificare la sua presenza. Sei quello che scredita e punta il dito contro gli altri, ma il primo sei tu. Non stai facendo

niente di costruttivo

, se vuoi dieci minuti seduto al centro metti la musica e balla da solo, così la smetti di prendere in giro tutta Italia".