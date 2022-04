Maria De Filippi contro Alessandro e Diego: "È terribile che non difendiate Ida"

Maria De Filippi

non ci sta e dopo aver assistito a un'animata discussione trase la prende con alcuni tronisti del parterre maschile, rimasti in silenzio di fronte a pesanti accuse dell'opinionista. Lo studio disi accende in seguito alle dichiarazioni di Alessandro, che ribadisce il suo interesse per Federica e provoca ancora una volta la reazione di Ida.Lo scontro si allarga e include anche Gianni Sperti e Tina, che la accusa di aver "usato" gli uomini del programma per. "Io mi mantengo da sola da quando sono una ragazzina, non ti permetto di dire che io sono uscita con Diego e Alessandro per utilizzare queste persone", si difende Ida, piuttosto infastidita dalle ipotesi dell'opinionista.

A perdere la pazienza, però, è la padrona di casa

Maria De Filippi

sponsorizzazioni

: "Vedo che né Diego né Alessandro alzano la mano in difesa di quello che è stato il rapporto con Ida. Quelli che difendono tanto le donne, di fronte a una conversazione in cui una donna accusa un'altra per essere uscita con voi solo per delle, voi state zitti a sentire l'accusa? Ma complimenti".

E lo sfogo prosegue: "Non c'è nulla di male se Tina lo pensa e se Ida si difende, ma che voi due state zitti e che intervenite solo quando vi conviene è terribile.

Non è un atteggiamento da uomini

".