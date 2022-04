Riccardo Guarnieri ritorna a "Uomini e Donne" e balla con Ida Platano

Colpo di scena a "

Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri

trono over.

Ida

Roberta

Maria De Filippi

Ida Platano

":stupisce tutti e torna alDopo la rottura cone poi quella con, il cavaliere fa ritorno nel dating-show diper provare, ancora una volta, a trovare l'amore. Non si sa se il cavaliere proverà a riconquistare la sua ex compagna, i due però dopo alcune polemiche sul loro passato decidono di concedersi un ballo durante il quale si abbracciano.

"

Certi amori non finiscono

ballo

Alessandro Vicinanza

", dichiara Ida visibilmente commossa dopo ilcon Riccardo. La dama è in una fase molto delicata del suo percorso a "Uomini e Donne" perché recentemente ha messo un punto alla frequentazione conche si è rivelato, per lei, una grande delusione. "Questa cosa, adesso, ci voleva proprio", dichiara Ida dopo il ballo con Riccardo. I due, forse, in quel breve lasso di tempo sono riusciti a chiarire delle cose rimaste in sospeso. Non si sa se decideranno di riprovarci ancora o se riusciranno a lasciarsi il passato alle spalle diventando buoni amici.