La domanda di Gloria a Riccardo "Sei tornato per corteggiare Ida?"

Primo appuntamento per Riccardo Guarnieri,

"Uomini e Donne".

cavaliere racconta come è andata con Gloria

Siamo andati via insieme e siamo andati a cena.

dopo il suo ritorno nel parterre del trono over diIl. “Poi ci siamo trasferiti in camera in hotel per vedere un film, che non abbiamo trovato. Ci siamo stuzzicati e poi è scattato il bacio” spiega il cavaliere.

"Momentaneamente, sono contenta di lui, - spiega la dama - però non lo conosco bene e non conosco il suo passato, proprio per questo

tra le prime cose che gli ho chiesto quando siamo usciti è se fosse tornato per corteggiare Ida, ma mi ha risposto che è una storia chiusa".

Interviene Armando e gli animi si accendono -

ho un po' di sospetto sulla sua scelta di uscire proprio con Riccardo

Le parole di Gloria infastidiscono Armando, che subito interviene: "Non condivido il comportamento, perché io credo di averla conosciuta bene e ho un'immagine di lei molto televisiva,, penso che abbia più che altro interesse a stare al centro dello studio".

Tina non ci sta e parte all'attacco:

"Armando smettila, per te l'unica non finta è Ida. Non continuare con questo ritornello".

Riccardo interviene per chiarire:

"A me Gloria piace, ma vorrei precisare che sono ancora molto attratto solo fisicamente. Mi sembra corretto dirlo. Vorrei darmi un po' di tempo, ma non vorrei andare avanti solo perché una persona mi piace per l'aspetto fisico".