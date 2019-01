Uomini e Donne, Armando e Noel smascherati: la coppia si vedeva di nascosto

"Dopo le delusioni, nella vita, si cambia e si diventa come chi ti ha deluso. O continui a essere come sei. Io non cambio, voglio continuare a essere come ero". Nel corso della puntata di "Uomini e Donne" in onda martedì 22 gennaio Armando Incarnato esce allo scoperto e racconta tutta la sua verità sulla relazione con Noel Formica, rivelando di essersi sentito usato più volte dalla donna. Il tronista conferma di essersi visto più volte con Noel al di fuori del programma, ma lei avrebbe chiesto esplicitamente di tacere sul loro rapporto. "Ha finto con me dall'inizio fino alla fine e io non l'avevo mai capito - commenta Armando, piuttosto provato, nello studio di Maria De Filippi - Una persona che ti vuole bene ti avrebbe chiesto 'come stai', perché tre mesi sono tre mesi. Io ho sbagliato a fidarmi ancora una volta".