Uomini e Donne, Armando a Sossio: “Ursula non è più tua”

La storia fra Ursula e Sossio si è conclusa al termine del Programma televisivo Temptation Island Vip. I due ex fidanzati non sono più ritornati insieme, nonostante l’insistenza da parte di lui. Ursula, invece, è stata la prima a voltare pagina e, ritornando a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne, ha iniziato a frequentare altri uomini, fra i quali Armando.



Quest’ultimo non ha preso bene l’intrusione di Sossio nella sua frequentazione con Ursula e più volte la donna ha dovuto mettere le cose in chiaro con il suo ex fidanzato, intimandogli di lasciarla in pace. Aruta non ha più insistito ma nonostante tutto è stato chiamato nuovamente in causa durante la registrazione dell’ultima puntata.



Armando, prima di parlare del suo appuntamento con Ursula, si è rivolto a Sossio anche se lui non aveva alcuna voglia di ascoltarlo: “Ursula non è più tua e ti spiego perché: è pronta a rapportarsi a un altro uomo, quindi lasciaci in pace”. Infastidito da tutta la situazione, e soprattutto dall’attacco ricevuto, Sossio si è alzato dal suo posto e ha abbandonato lo studio.