"Uomini e Donne", aria di crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: la conferma della coppia

La coppia, nata nello studio di " Uomini e Donne ", sta insieme da ben nove anni e condivide due figli. Ma da qualche mese le cose non vanno più per il verso giusto e, dopo pressanti richieste dei fan, i due hanno finalmente svelato cosa sta succedendo alla loro famiglia.

Da molto tempo, infatti, i follower più attenti avevano notato un allontanamento: Eugenio sempre lontano per lavoro, mentre Francesca sempre con le amiche. Ma la coppia non si era mai sbottonata, fino ad ora. In una serie di storie su Instagram, Colombo ha, infatti, svelato: "Come sapete, io non parlo mai di queste cose, cerco sempre di evitare di parlare di cose private. Però ora siamo arrivati a un punto… più che altro mi state scrivendo sempre le stesse cose. È vero,

è un momento un po' delicato

viene a mancare un sentimento

tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall'altra parte. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no".

Più rabbiosa, invece, la compagna che, sempre attraverso i social, ha voluto rispondere per le rime a chi l'ha accusata di aver nascosto la crisi. L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha spiegato di aver sempre negato che Eugenio avesse

un'altra donna

e che si fosse trasferito in un'altra casa, ma che non si sarebbe mai espressa circa il momento di difficoltà tra di loro.

Nonostante la crisi in corso, la coppia starebbe cercando di risolvere la situazione e capire se i sentimenti possano rinascere. La volontà deriva dal fatto che Francesca ed Eugenio hanno

due bambini piccoli

e, data l'importanza che danno alla famiglia, non vogliono gettare tutto all'aria.