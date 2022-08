Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino in crisi a 2 mesi dalle nozze? “Ma quando mai!”

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo sotto gamba. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà” ha detto Carlotta Dell’Isola a “The Pipol Gossip”.

E avrebbe anche prospettato la soluzione possibile alla crisi: “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa… Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”. Evidentemente, l’amore ha avvicinato i due senza bisogno di prendere le distanze e si sono ritrovati a trascorrere un bel fine settimana con Samantha De Grenet e alcuni amici in piscina. Nelle foto social Carlotta e Nello appaiono felici e innamorati.

Carlotta Dell’Isola intanto si propone per fare il reality “La Talpa” e qualcuno sui social già spara supposizioni maligne: “Ecco creata a pennello una storia di finta crisi da utilizzare per un eventuale reality” o ancora “Crisi arrivata giusto in tempo per fare parlare di Carlotta in vista della talpa...”.