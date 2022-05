Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati, quanti ospiti vip alle nozze!

Dayane e Sonia (che con Carlotta hanno condiviso l'esperienza del "Grande Fratello Vip 5") erano le damigelle, bellissime e sensuali nei loro abiti lilla abbinati. La cerimonia si è svolta sul prato vista lago, addobbato con tante rose bianche. Il ricevimento si è svolto al chiuso all'interno del castello. Scanu ha cantato per gli sposi la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo per il primo ballo da marito e moglie.

Sui social non è mancato il fotoracconto dell'evento, anche se la Dell'Isola e Sorrentino non compaiono in nessuna immagine. Ci hanno pensato gli invitati a coinvolgere i follower a un party strepitoso, tra luci soffuse e violiniste che suonavano tra i tavoli. E poi danze sfrenate a non finire, per un matrimonio indimenticabile.