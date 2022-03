Carlotta Dell'Isola si è laureata, guarda le foto social

Dopo essere stata tra i protagonisti del " Grande Fratello Vip 5 " e di " Temptation Island ", in coppia con il fidanzato Nello Sorrentino, ha realizzato il suo sogno più grande e ai follower ha rivelato: "Non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada".

Sui social Carlotta pubblica le foto del suo giorno di festa. Gli scatti di rito con la corona di alloro in testa e la tesi in mano, le gag con il fidanzato Nello, i festeggiamenti a casa tra confetti e palloncini. E' orgogliosa del suo risultato e non lo nasconde. "Un'emozione bellissima" confida ai follower.



"Non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada, ed oggi ne ho avuto la conferma, coronando il mio sogno più grande" scrive la Dell'Isola su Instagram. "Vi diranno che siete pazze a rischiare, a fare un salto nel vuoto, ad ambire alle stelle, a rinunciare a molto. Non capiranno, forse, le ragioni delle vostre scelte. Qualcuno avrà sempre qualcosa da dire, ma è il loro sentire, non il vostro sentire. Seguite sempre il vostro flusso, la vostra vocazione, e fate quello per cui vi brillano gli occhi e vi esplode il cuore".

