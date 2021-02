Carlotta Dell'Isola riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Nello al "GF Vip"

"Dici che non ti faccio mai le sorprese e ora sono qui. Voglio che tu sia la donna della mia vita. Amore, sono qui davanti a tutti per chiederti: mi vuoi sposare?". Durante la puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 1 febbraio, Carlotta Dell'Isola riceve la tanto attesa proposta di matrimonio dal fidanzato, Nello Sorrentino.

La concorrente del "Grande Fratello Vip" ha ricevuto nella Casa la sorpresa del suo compagno con cui aveva condiviso l'esperienza di "Temptation Island": "Ho già preso la casa per andare a vivere io e te, ho pensato a tutto io", ha detto emozionatissimo il ragazzo. E per Carlotta non ci sono dubbi: "Sì, sì!". Alfonso Signorini interviene: "Ma Carlotta, hai già pensato all'abito?". "Ho già pensato a tutto".