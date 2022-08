Claudio Amendola rompe il silenzio sulla separazione con Francesca Neri: "Nessuna crisi"

Leggi Anche Claudio Amendola e Francesca Neri, voci di separazione dopo 25 anni

"Non è assolutamente vero, per carità", ha spiegato a Di Più Tv. Amendola si è mostrato abbastanza infastidito da quanto emerso sulla sua relazione. "Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere - ha aggiunto -. Vi prego,

non scherziamo

".

Nessuna separazione, dunque, né tantomeno un trasloco o un'altra donna. I due, lui 59 anni, lei 58, stanno ancora insieme, così come hanno fatto negli ultimi 25 anni, nonostante le difficoltà legate alla malattia della Neri. Da tempo, le è stata infatti diagnostica una

cistite interstiziale cronica

, condizione che le crea molto dolore.