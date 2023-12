"Uomini e Donne", dopo le discussioni tra Alessandro e Roberta torna il sereno?

A "Uomini e Donne", Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano a parlare della loro relazione. Nella puntata in onda il 15 dicembre la dama e il cavaliere aggiornano il pubblico su quanto accaduto negli ultimi giorni. Dopo aver discusso perché Alessandro vorrebbe conoscere altre dame e non concedere l'esclusiva a Roberta, la dama racconta in studio di aver ricevuto una sorpresa dal cavaliere: "È venuto a Cassino, abbiamo trascorso insieme 5 minuti, il tempo di un caffè".

Un gesto apprezzato da Roberta che per il momento sembra ancora interessata a vedere e sentire Alessandro che, a sua volta, ribadisce l'interesse verso un'altra dama del trono over di cui, però, non svela il nome. "Non le chiedo il numero perché penso non possa essere interessata a me", spiega il cavaliere. E intanto in studio aumenta la curiosità anche degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che chiedono alla conduttrice Maria De Filippi di svelare il nome della dama misteriosa. "È bionda? È mora", chiede Tina Cipollari che poi nomina alcune delle dame del trono over che potrebbero piacere ad Alessandro.

Il cavaliere, imbarazzato, si rifiuta di fare il nome della dama misteriosa e temporeggia mentre continua la conoscenza con Roberta. La dama, che in un primo momento aveva minacciato di mettere un punto alla relazione, adesso sembra decisa a continuare la frequentazione e chiede ad Alessandro di ballare.