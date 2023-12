"Uomini e Donne", primo scontro tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza | Lei: "Metto un punto"

Il cavaliere vorrebbe conoscere altre donne, ma la dama reagisce male: "A me non va bene"

Dopo aver deciso di ricominciare, la dama e il cavaliere discutono in studio quando Alessandro dichiara di "sentirsi libero" e di voler conoscere altre donne. " A me non sta bene ", commenta subito Roberta che vorrebbe avere l'esclusiva e non ha intenzione di "condividere" il cavaliere con altre dame.

I due durante la prima uscita si sono scambiati diversi baci, ma non è bastato per Alessandro che dopo la rottura con Ida Platano, non è ancora convinto di iniziare una relazione esclusiva con Roberta. Neppure questa volta. La reazione della dama, infatti, è decisa e non lascia nessun dubbio. "Se esce con altre donne, metto un punto. Non torno indietro", considera Roberta Di Padua.

"Ha ragione Roberta, non è una nuova conoscenza. Ti piaceva tantissimo, vi rivedete dopo tanto tempo, vi baciate e poi che fai? Metti lei insieme alle altre? Hai sbagliato a ricominciare", commenta invece l'opinionista Gianni Sperti che si scaglia contro Alessandro e difende le ragioni di Roberta. "Non mi sento coinvolto a tal punto da dire solo te e basta", ribadisce Alessandro che vorrebbe godersi questo nuovo percorso nel programma senza nessuna limitazione.