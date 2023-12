"Uomini e Donne", Roberta Di Padua: "Alessandro mi mandava segnali anche durante la relazione con Ida"

A "Uomini e Donne" anche nella puntata in onda il 14 dicembre continua la discussione tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama hanno deciso di rivedersi dopo la fine della storia tra Alessandro e Ida Platano che nel frattempo è diventata la nuova tronista del dating-show di Maria De Filippi. Hanno passato una serata insieme e si sono baciati. Ciononostante il cavaliere salernitano vorrebbe conoscere nuove dame senza focalizzarsi solo su Roberta. Questa decisione ha scatenato la rabbia della dama che, durante uno sfogo nell'ultima puntata, rivela di aver "ricevuto dei segnali" da Alessandro anche mentre era impegnato nella relazione con Ida.

Roberta racconta di aver seguito spesso la coppia sui social e accusa l'uomo di aver mostrato in una diretta proprio il profumo della dama. "Hai detto che avevi comprato quel profumo e che ogni volta che lo sentivi, pensavi a me", fa sapere Roberta che insinua che Alessandro le avrebbe voluto mandare un segnale proprio mostrando quel profumo sui social. "Avete fatto anche una diretta dove lui ti diceva, fai vedere quel profumo nuovo. Io Maria me ne andavo proprio di testa, stava con la fidanzata e cacciava sempre sto coso in mezzo", rivela Roberta.

"Quando stavamo insieme, lui mi diceva che Roberta lo aspettava e che non avrebbe tenuto nessuno delle persone che scendevano per lei", interviene poi Ida. Ma Alessandro respinge tutte le accuse e dichiara di non aver mandato nessun "messaggio in codice" a Roberta.