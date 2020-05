Tutte le radio insieme per decretare la canzone più bella degli ultimi 45 anni

“Le radio hanno sotterrato l’ascia di guerra e trovato una strada comune". Gerry Scotti, che presenta l'evento in streaming, sintetizza benissimo l'iniziativa "I love my radio" che coinvolge tutte le radio per festeggiare il 45esimo anno dalla nascita e che per l'occasione si riuniscono in un format unico. L'obiettivo è quello di decretare la canzone più bella degli ultimi 45 anni. E 10 artisti - da Elisa a Tiziano Ferro - faranno rivivere dieci grandi classici della canzone italiana.