Pier Silvio Berlusconi a Tgcom24: "Fatto un grande lavoro, Mediaset è pronta per le sfide internazionali"

"Per noi è stato un anno di grande impegno, abbiamo fatto tante cose. Tra le più importanti: abbiamo lanciato due nuovi canali tematici, acquistato un’altra radio (radio Montecarlo) - che porta RadioMediaset a essere leader in Italia in ambito radiofonico - e abbiamo trasmesso i mondiali di calcio in maniera completamente gratuita per il pubblico italiano. Insomma tante cose in cui Mediaset ha investito, ha anche rischiato e questo è particolarmente rilevante in un momento di economia molto incerto. Tutto questo lavoro ci ha portato a chiudere un bilancio con dei risultati davvero positivi", ha poi sottolineato.



Il vicepresidente e ad del Gruppo Mediaset ha poi annunciato un futuro "da battaglia": "Il futuro di chi fa l’editore è un futuro complicato, ancora di più nel nostro Paese, dove c’è un’economia che rimane incerta e tantissima concorrenza. Concorrenza che è anche drogata dai giganti di Internet, queste enormi multinazionali che mangiano fette di pubblicità in Italia (che è la nostra unica fonte di vita) ma non creano occupazione e non pagano le tasse. Quindi ci aspetta un futuro 'da battaglia', ma noi di Mediaset abbiamo intenzione di continuare a investire".