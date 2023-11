"Tu si que vales", Giovannino bacia sulle labbra Sabrina Ferilli | Il video

Durante la semifinale di "Tu si que vales" Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli, sigilla la pace con la giudice popolare con un bacio sulle labbra. In pendant con l'abito rosso sfoggiato da Maria De Filippi durante l'ottava puntata, Giovannino fa il suo ingresso sul palco dello show di Canale 5: "Guarda i miei occhi Maria, sono tutti rossi, non ho dormito stanotte".

"Sono molto arrabbiato, non la voglio neanche guardare. Io ho un piccolo cuore ma un grande sentimento e lei l'ha calpestato", ha proseguito Giovannino puntando il dito contro Sabrina Ferilli. "Vieni dai che facciamo pace, ci diamo un bacetto" ha replicato la giudice popolare. "Dove me lo vuoi dare? Sulle labbra? Almeno tre secondi deve durare e ci deve essere sentimento!" ha chiesto Giovannino avvicinandosi. Con in sottofondo la sigla del film "Il tempo delle mele" Giovannino strappa un bacio appassionato a Sabrina Ferilli mandandola in tilt.