Tromba d'aria su "Temptation Island": "Ci siamo dovuti tenere agli alberi"

Il viaggio nei sentimenti delle coppie di "Temptation Island" quest'anno è più burrascoso del solito. In questi giorni sono in corso le riprese del docu-reality, in onda in prima serata su Canale 5 dal 30 giugno, ma il maltempo sta causando qualche problema alla troupe. "Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare", ha raccontato l'autrice Raffaella Mennoia su Instagram.