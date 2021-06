"Temptation Island", svelate le prime coppie ufficiali: sono Claudia e Ste e Valentina e Tommaso

Ecco le prime due coppie di "Temptation Island" Da video 1 di 8 Claudia Da video 2 di 8 Da video 3 di 8 Ste Da video 4 di 8 Valentina e Tommaso Da video 5 di 8 Da video 6 di 8 Da video 7 di 8 Da video 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono Claudia e Ste e Valentina e Tommaso le prime coppie ufficiali della nona edizione di "Temptation Island" in arrivo. A svelare la loro identità sono stati alcuni promo andati in onda su Canale 5, nei quali i giovani si sono presentati. I primi due, fidanzati da quattro anni e mezzo, vogliono mettere alla prova il loro amore in vista delle nozze. Nella seconda coppia invece, dove lei ha quasi 40 anni e lui 21, il problema è la gelosia patologica. Al timone della nuova edizione del reality delle tentazioni, che quest'anno non vedrà distinzioni fra coppie vip e nip, ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.