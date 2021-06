"Temptation Island" è pronto a tornare con Filippo Bisciglia al timone

La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno in Sardegna. E’ cosi’ che ci ritroviamo anche questa stagione sulle spiagge soleggiate e dorate dell’Is Morus Relais.

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione? Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.