Antonella Elia perdona a metà l'ex Pietro Delle Piane: "Per ora sarai solo il mio amante"

"Per ora non sarai il mio fidanzato, ma il mio amante", Antonella perdona a metà il suo ex Pietro Delle Piane. L'opinionista del "GF Vip" e l'attore, che si erano lasciati a novembre scorso, si sono incontrati nell'ascensore di "Live - Non è la d'Urso": "Ti voglio chiedere scusa per le parole che ti avevo riservato dopo "Temptation Island" - ha spiegato Delle Piane - poi abbiamo vissuto il tuo "Grande Fratello", la pandemia e poi ne ho combinata un'altra delle mie. Sto facendo un percorso su di me, se mi darai l'opportunità ti farò conoscere il nuovo me".

"Io ho bisogno di averti vicino, ma non come il mio fidanzato - è stata la replica di Antonella Elia, che poi si è rivolta a Barbara d'Urso - io lo voglio al mio fianco ma non so ancora in che ruolo. Per ora sarà il mio amante". I due poi si sono lasciati andare a un lungo bacio.