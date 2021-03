Rosalinda Cannavò: "Ho sofferto di anoressia, sono arrivata a pesare 32 chili" 

"Prendevo il cibo, lo nascondevo e lo buttavo. Sono arrivata a pesare 32 chili". A "Live - Non è la d'Urso", Rosalinda Cannavò racconta il periodo in cui ha sofferto di alcuni disturbi alimentari: "Mi arrabbiavo quando mia madre piangeva per me - ha spiegato l'ex concorrente del "GF Vip" in studio con la madre e alla sorella - è durata cinque anni".

L'attrice ha poi aggiunto: "Quando sono stata seguita da degli specialisti, riuscivo sempre a trovare un modo per evitare di mangiare e me ne vergogno un po' di questa cosa"