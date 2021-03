Stefania Orlando replica all'ex marito Andrea Roncato: "L'uomo che conoscevo non era così"

"Ci è andato giù pesante, l'Andrea che conoscevo non era così". Stefania Orlando, ospite a "Live - Non è la d'Urso", replica all'ex marito Andrea Roncato che in quello stesso studio, poche settimane fa aveva parlato così del loro rapporto: "Le cose tra di noi sono finite perché lei aveva un altro - aveva detto - il nostro allontanamento non è dipeso dalla mia nuova moglie".

L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", intervistata da Barbara d'Urso, ha risposto così: "Quelle frasi si commentano da solo - ha detto Orlando - ho molto rispetto di lui e della sua famiglia, ma non entrerò più nel merito della questione. Avevo un po' di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti, ma credo che non lo nominerò mai più".