Dayane Mello e il fratello scomparso: "Credo sia in un mondo migliore"

Dayane Mello torna a parlare del fratello Lucas, morto mentre si trovava all'interno della casa del "Grande Fratello Vip". "Era il cucciolo di casa, il mio amore per lui era incondizionato: da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui e che sia in un mondo migliore”, ha raccontato la modella brasiliana durante la sua intervista a "Verissimo".

L'ex concorrente del GF Vip difende la scelta che ha fatto di proseguire il reality nonostante la terribile notizia: "L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore". Dayane parla anche dell'amicizia con Rosalinda Cannavò, nata durante il programma ma che si è anche logorata nelle ultime settimane, e di quello con la madre, totalmente assente per lei durante la sua infanzia: "Io - dice - l'ho perdonata da tempo".