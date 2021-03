Tommaso Zorzi: "Giulia, Guenda e Maria Teresa le più false"

Tommaso Zorzi si è ricreduto su alcuni ex coinquilini, una volta uscito dalla casa del "Grande Fratello Vip". Il vincitore del reality di Canale 5, ospite di "Verissimo", elenca tre ex compagne di avventura che definisce rispettivamente "falsa, stra-falsa e falsissima". La prima è Giulia Salemi, la seconda è Guenda Goria, la terza è Maria Teresa Ruta, una delle concorrenti con cui l'influencer milanese più aveva legato durante il programma di Canale 5.

"Io credo di esserle sempre stato vicino, ma ho visto delle clip in cui parla di me che... anche no", spiega Zorzi. "Non ci rimango male perché Maria Teresa è così: credo che abbia creduto di essere una stratega, ma il suo progetto non è riuscito", conclude Tommaso.