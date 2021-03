Pierpaolo Pretelli e il rapporto con la famiglia dopo il "GF Vip": "Devo chiarire con mia madre"

"Avevo chiesto a mio fratello di tutelarmi in televisione, con mia madre devo chiarire ancora qualcosa". A "Live - Non è la d'Urso", Pierpaolo Pretelli parla del rapporto con la sua famiglia che è andato incrinandosi durante la sua permanenza al "Grande Fratello Vip". A Pierpaolo non è piaciuto il modo in cui la famiglia ha gestito da fuori le sue relazioni con Elsiabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

"Non mi è piaciuto quando mio fratello ha messo in dubbio me o ha parlato della preferenza tra Elisabetta e Giulia - ha spiegato Pretelli - purtroppo sto scomprendo altre cose e piano piano sto parlando con tutti. Devo chiarire meglio con mia madre, due o tre cosette sono ancora da sistemare".