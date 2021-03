Addio definitivo tra Serena Enardu e Pago: "Non ce l'abbiamo fatta"

La love story tra Serena Enardu e Pago è arrivata ai titoli di cosa anche se tra i due la fiamma sembrava essersi riaccesa dopo essersi lasciati a seguito del lockdown. L'ufficialità della fine definitiva è arrivata dalle storie dell'account Instagram dell'ex tronista: "Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente. A un certo punto bisogna rassegnarsi, l'accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi... sono single".

“Vi voglio ufficializzare che da un bel po' ormai sono single. Non voglio citare persone e non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso", ha raccontato Serena non senza una vena polemica che lascia un po' di mistero su quanto realmente accaduto tra i due.

Nelle ultime settimane la ragazza aveva parlato di riavvicinamento, raccontando sui social: "Da un po' con Pago abbiamo riiniziato ad avere un contatto. Anzi, abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo, è quasi un vero e proprio esperimento su di noi". Ma a quanto pare questo "percorso" è durato poco. "Mi dispiace aver fatto quella storia tempo fa e avervi coinvolto in un ritorno", ha spiegato quindi l''ex tronista di "Uomini e Donne".

La storia tra Serena Enardu e Pago arriva al capolinea dopo anni di alti e bassi. La coppia si era lasciata nel 2019 dopo la partecipazione a "Temptation Island". Successivamente Serena era entrata al "Grande Fratello Vip" per riconquistare Pago.

