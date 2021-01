Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: "E' un riavvicinamento soft"

Otto mesi Serena e Pago sembravano aver chiuso definitivamente la loro storia d'amore, che i telespettatori avevano seguito prima a "Temptation Island" e poi al "Grande Fratello Vip". A sorpresa, però, la showgirl sarda ha annunciato di stare tentando un nuovo inizio con il cantautore: " Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. E' un esperimento su di noi".

"Abbiamo vissuto la nostra crisi e la fine del nostro rapporto in maniera molto dolorosa per entrambi perché comunque devi fare i conti anche col pubblico ed è tutto molto più pesante", ha spiegato la Enardu. "Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale".

I due non riescono proprio a stare l'uno dell'altra e stanno facendo di tutto per fare funzionare le cose. “Provi a stare lontano, ma davanti a qualcosa di più grande di noi non c’è niente da fare se non arrendersi e dire 'va bene, proviamo a impegnarci affinché io possa rendere felice te e tu possa rendere felice me'. È un riavvicinamento soft. Abbiamo semplicemente assecondato il nostro desiderio di riprovarci, e basta”.

