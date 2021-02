"Temptation Island", Alessandra De Angelis negativa al coronavirus ma posticipa il parto cesareo

Sono stati giorni carichi di preoccupazione, ma ora l'incubo di Alessandra De Angelis è finito: è risultata negativa al coronavirus. L'ex concorrente di "Temptation Island" è al nono mese di gravidanza e qualche giorno fa aveva scoperto di essere positiva. L'ultimo tampone però, ha dato esito negativo: "Non mi sento ancora del tutto bene. Al posto di partorire il 5 partorirò l'8, in modo da riprendermi in questi giorni".

Durante i controlli della gravidanza, Alessandra aveva scoperto di aver contratto il virus. L'ex ballerina si era quindi auto-isolata in casa, per proteggere il marito Emanuele e i due figli. Nelle ultime ore, via social, ha però comunicato ai follower la bella notizia: "E' una delle giornate più belle della mia vita. Il tampone è risultato negativo e sono corsa ad abbracciare tutta la mia famiglia".

Ora deve riposare e rimettersi in forze, per aiutare Adria a nascere: "Non mi sento ancora bene. Ho ancora qualche postumo e sono anche svenuta, facendo preoccupare tutti. Su consiglio del ginecologo prenderò un po' di pappa reale e al posto di partorire il 5 partorirò l'8, in modo da riprendermi in questi giorni". La De Angelis ha inoltre ringraziato tutte le persone che l'hanno supportata in un momento così delicato: "Mi avete dato la forza e mi siete stati vicini. Siete diventati una grande famiglia. Grazie a tutti".

