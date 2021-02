Alessandra De Angelis, al nono mese di gravidanza, positiva al Covid: "Adria nascerà con o senza il Coronavirus..."

Ha scoperto di essere positiva al Covid, pochi giorni fa, dopo aver fatto uno degli ultimi tracciati, prima del parto. Una notizia che ha gettato Alessandra De Angelis, ex concorrente di "Temptation Island" nel 2015, nel più profondo sconforto. "Ho anche dei sintomi, dolori in tutto il corpo”, ha raccontato l'ex ballerina, incinta al nono mese, che ha subito deciso di autoisolarsi per non contagiare la sua famiglia: "Adria nascerà con o senza il Coronavirus ed io sarò pronta a darle tutto l’amore di cui ha bisogno...", ha poi voluto ribadire mostrando tutta la sua forza in un momento così delicato.