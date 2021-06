"Temptation Island": ecco le altre due coppie che si mettono alla prova

Jessica: "Con Alessandro mi annoio, vorrei un po' di fuoco" - Jessica e Alessandro stanno insieme da sette anni, ma le cose tra loro sono cambiate quando sono andati a vivere insieme. "Mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piace a tutte. Da quando siamo andati a convivere, circa due anni fa, è diventato freddo e monotono. Non facciamo niente, non usciamo... vorrei meno noia, un po' di fuoco". Un problema, che però Alessandro non vede: "Io mi sento perfetto così, non devo cambiare nulla"





Manuela: "Temptation è l'ultima possibilità per Stefano" - Manuela (31 anni) e Stefano (30 anni) vengono da Brindisi e la loro relazione dura da quattro anni e mezzo. E' stata lei a voler partecipare al docu-reality: "Non mi fido più di lui, dopo alcuni tradimenti che ho scoperto lo scorso anno". L'infedeltà ha mandato in crisi profonda la coppia e i due sperano che "Temptation Island" possa aiutarli a prendere una decisione. "Dopo il tradimento sono tornata a vivere da sola e ricrearmi la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me", afferma Manuela.

Ti potrebbe interessare: