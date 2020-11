Tragedia a "Wipeout - Pronti a Tutto", concorrente muore dopo la corsa a ostacoli

Sono finite in tragedia le registrazioni del gioco televisivo americano “Wipeout – Pronti a Tutto”. A quanto riporta Tmz uno dei concorrenti, infatti, al termine della corsa a ostacoli ha avuto il malore e si è accasciato. L'uomo è stato immediatamente soccorso sul set ed è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo

"Wipeout - Pronti a tutti" è un programma televisivo in cui i partecipanti si sfidano in prove fisiche e di abilità, per aggiudicarsi il montepremi. A quanto riporta il portale americano, la produzione aveva preso tutte le precauzioni necessarie: ogni concorrente deve infatti effettuare alcuni esami medici prima di poter partecipare, inoltre nei luoghi dove si svolgono le prove è sempre presente un team di paramedici.

I messaggi di cordoglio - "Siamo infinitamente dispiaciuti per la morte di questo concorrente. Le nostre condoglianze e la nostra piena solidarietà alla famiglia", ha dichiarato in un comunicato la TBS, rete su cui andrà in onda il programma nel 2021. "Le nostre più sentite condoglianze ai familiari di questa persona. I nostri pensieri vanno a loro”, è stato il commento della casa di produzione Endemol Shine North America.

Ti potrebbe interessare: