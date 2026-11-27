Dopo il successo ottenuto nelle prime due stagioni, lunedì 7 e 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna lo show evento “This is me”. Conduce Silvia Toffanin. Sono 30 i super ospiti che quest’anno verranno celebrati a “This is me”. Grandi personaggi di successo che hanno conquistato intere generazioni. Un viaggio in due puntate attraverso le tappe più significative della loro vita tra incontri e ricordi personali e professionali.
Silvia Toffanin omaggia anche l’importanza dell’amore con le vicende di alcune delle coppie più amate del mondo del cinema e dello spettacolo e quelle indimenticabili nate grazie al piccolo schermo. Durante lo show momenti di irresistibile divertimento grazie alla presenza di grandi attori maestri della comicità.
Le due puntate di “This is me”, prodotte da Fascino, saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV, per permettere al pubblico di rivivere, in qualsiasi momento, le emozioni, i racconti e i momenti più belli dello show.