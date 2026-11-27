Dopo il successo ottenuto nelle prime due stagioni, lunedì 7 e 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna lo show evento “This is me”. Conduce Silvia Toffanin. Sono 30 i super ospiti che quest’anno verranno celebrati a “This is me”. Grandi personaggi di successo che hanno conquistato intere generazioni. Un viaggio in due puntate attraverso le tappe più significative della loro vita tra incontri e ricordi personali e professionali.