Torna "Freedom - Oltre il confine": Giacobbo tra le meraviglie di Leonardo e misteri dell'antico Egitto

SECONDA EDIZIONE 21 maggio 2019 13:15 Torna "Freedom - Oltre il confine": Giacobbo tra le meraviglie di Leonardo e misteri dellʼantico Egitto Da mercoledì 22 maggio vanno in onda otto puntate della seconda edizione del programma di divulgazione scientifica su Retequattro

Riparte mercoledì 22 maggio, in prima serata su Retequattro, "Freedom - Oltre il confine" il programma di divulgazione storica, scientifica e archeologica di Roberto Giacobbo. Per gli otto appuntamenti di questa seconda edizione Giacobbo e il suo team si sono recati in Egitto, Gran Bretagna, Stati Uniti, Romania, Cina senza tralasciare l'Italia. Tra i primi argomenti Leonardo e l'antico Egitto.

La prima puntata apre con un omaggio a Leonardo da Vinci, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte. La visita al Cenacolo Vinciano sarà un’esperienza televisiva come mai prima d’ora. Come la rivelazione che Leonardo avesse preparato un curriculum vitae per trovare un lavoro: lo prova la lettura del documento originale, uscito per l'occasione dalla cassaforte che lo custodisce. Insieme a un esperto che collabora con il Ministero dell'Istruzione, Giacobbo ne spiega la modernità.



Il divulgatore torna anche in Egitto, dove ritrova l'archeologo Zahi Hawass. Lo scopo è mantenere una promessa fatta nell'ultima puntata della prima stagione: percorrere il tratto finale del tunnel nascosto dietro al Sarcofago di Seti I.