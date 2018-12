"Freedom - Oltre il confine", con Roberto Giacobbo nei misteri dell'antico Egitto

Giovedì 27 dicembre, in prima serata su Retequattro torna Roberto Giacobbo con "Freedom - Oltre il confine". Tra gli argomenti della seconda puntata c'è l'antico Egitto. Le piramidi della Piana di Giza ancora oggi nascondono molti misteri: chi le ha costruite davvero? In uno dei tunnel della piramide di Cheope è stato trovato un proto-geroglifico, precedente all'epoca dei Faraoni, che "Freedom" mostra in esclusiva assoluta.