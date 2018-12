"Freedom - Oltre il confine", parte la divulgazione spettacolare di Roberto Giacobbo

Va in onda giovedì 20 dicembre, in prima serata su Retequattro , il primo degli otto appuntamenti con " Freedom - Oltre il confine ", la trasmissione che segna il debutto di Roberto Giacobbo sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi. Un programma di divulgazione storica, scientifica e archeologica che si avvale delle più moderne tecnologie di ripresa per far sentire lo spettatore al centro dell'azione.

La prima puntata apre con un’indagine serrata, condotta in collaborazione con il CNR e il Senato della Repubblica, per scoprire se esista un 14esimo obelisco sepolto nel cuore di Roma. A pochi giorni dal Natale e in esclusiva mondiale, "Freedom" propone anche le immagini del collaudo della nuova illuminazione della Basilica di San Pietro. E, sempre dalla Capitale, i telespettatori vedranno il Colosseo da un punto di vista totalmente inedito, grazie all’uso di una grafica 3D spettacolare.



Altra tappa del viaggio oltre il confine di Roberto Giacobbo è il Messico, per scoprire la Piramide del Sole e la Piramide della Luna. Una visita dal cielo, dalla terra e dal sottosuolo, che le telecamere di "Freedom" fanno rivivere grazie all’uso cinematografico dei colori. All’Elba, invece, il giornalista scende nel cuore della terra per rendere omaggio ai minatori dell’isola, veri eroi italiani.



In chiusura, infine, una scoperta che è valsa a Giacobbo ed al suo team un primato nel mondo della divulgazione: le telecamere di "Freedom" sono state le prime a entrare in una tomba aperta e inaugurata a Saqqara, alla presenza delle autorità di molti Paesi.



Le curiosità di "Freedom":

- adotta grafiche che utilizzano un font ad alta leggibilità per i dislessici: il carattere EasyReading, al suo debutto in TV, permette di leggere rapidamente o ridurre di molto i tempi di lettura;

- viene trasmesso dal Centro Palatino di Roma; qui Roberto Giacobbo compare su un monitor di sei metri, da dove - caso unico nel panorama televisivo italiano - pone domande ad ospiti ed esperti senza essere fisicamente presente in studio;

- ogni puntata, infine, viene riproposta il sabato successivo alla messa in onda, alle ore 15.30: "Freedom - DayTime", questo il titolo, offre una sintesi di quanto trasmesso in prima serata, ma arricchito di contenuti inediti.