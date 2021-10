Tori Spelling ricorda Luke Perry che avrebbe compiuto 55 anni: "La tua energia era amore puro"

LEGGI ANCHE > Stile anni 90: anche Dylan McKay portava i calzini bianchi

L'attrice ha scritto un lungo messaggio toccante accompagnato da una dolce foto che li ritrae insieme, mentre Luke Perry le dà un bacio sulla guancia: "Mi manchi così tanto. Non passa giorno senza che io pensi a te. Eri unico. Ricordo di averti incontrato quando ero una giovane ragazza insicura. Sei stato il primo ragazzo che mi ha fatto sentire valorizzata come persona e come donna. Sei stato amico e fratello maggiore. Mi hai difeso ferocemente. Hai lottato per me, ti sei seduto e mi hai parlato nei momenti più insicuri della vita di una ragazza adolescente".

Tori Spelling ha ricordato le qualità speciali dell'attore: "Sarò per sempre il tuo “cammello”, il soprannome che mi hai dato per le mie lunghe ciglia. Avevi un modo di far sentire ogni singolo essere umano sicuro di sé, ascoltato e speciale. La tua energia era puro amore disinteressato. Un donatore in questa vita senza doni. La tua natura amorevole ha attraversato decenni".

"Sei stato un genitori modello, mettendo sempre Jack e Sophie al primo posto. Oggi e ogni giorno manchi a tutti noi e ti teniamo nei nostri cuori. Manchi a tutti. Hai lasciato un segno in questa vita Lukey", ha concluso la Spelling.

