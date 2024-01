Durante il podcast Tori Spelling ha spiegato che Luke Perry le aveva parlato della nuova relazione sul set della serie “Beverly Hills 90210”. "Non dimenticherò mai che mi ha portato nel suo camerino e me l’ha detto", ha detto Spelling. "Mi sono sentita così coinvolta. “Oh, mio Dio, mi sta parlando di Madonna". L'attrice ha anche aggiunto che il collega le aveva fatto ascoltare un messaggio della segreteria telefonica che Madonna gli aveva lasciato: "Ragazzi, vi ricordate che una volta avevamo le segreterie telefoniche?" Mi ha fatto ascoltare un suo messaggio. Pensavo: 'Sei la persona più figa del mondo'. Uno, perché sei Luke Perry, e due, perché Madonna ti vuole".

L'incontro pubblico tra Madonna e Luke Perry

Variety aveva raccontato l'incontro tra Madonna e Luke Perry avvenuto all'amfAR (Fondazione americana per la ricerca sull’Aids) 1991. In quell'anno la cantante avrebbe dovuto ricevere un premio a Beverly Hills, consegnato da Elizabeth Taylor, che però si era ammalata il giorno prima dell'evento. Madonna decise che Perry doveva essere il sostituto e così, secondo il magazine di intrattenimento, colse l'occasione per incontrare il già iconico attore (la serie era in onda dal 1990). Madonna lo aveva salutato sul palco con un bacio sulle labbra. Da lì erano iniziate le voci sui due. Veronica Ciccone veniva dalla fine del suo matrimonio con Sean Penn e dalla relazione con Warren Beatty mentre lui, invece, poco dopo, nel 1993, ha sposato Rachel Minnie Sharp, madre dei suoi due figli.