"Beverly Hills, 90210", Jennie Garth in forma con un duro allenamento in palestra

Il video dell'allenamento

Jennie indossa un top sportivo e i leggings attillati mostrando un'espressione determinata sul suo viso. Il video è stato molto apprezzato dai fan che hanno commentato in maniera entusiastica la sua forma, i suoi muscoli dorsali, ma anche il fatto di esse molto stimolante e motivatrice. Nei suoi post si continua a mostrare mostrata mentre va a camminare, o in compagnia di un personal trainer che l'accompagna nel lavoro in palestra, tra yoga, pilates e cardio, o impegnata a giocare a golf. Jennie Garth oggi è una nota influencer anche se continua a recitare in serie e film tv come "Mystery Girls", "Ballando per amore", "The Mick", "Tutto per la mia famiglia".