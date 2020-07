Topless in piscina e sport: ecco l'estate bollente di Barbara d'Urso

Quest'anno la conduttrice ha rinunciato alle mete esotiche e ha scelto di giocare in casa. E per cercare un po' di refrigerio dalla calura si è tuffata in piscina, indossando solo le mutandine del costume e un cappello per proteggere la testa. "Troppo caldo #hot #colcuore", stuzzica lei su Instagram mostrando un topless (coperto) che manda in visibilio i fan.

Non solo relax per l'instancabile conduttrice, che anche in vacanza non rinuncia ad allenarsi. "Io vado eh! #maifermarsi #colcuore❤️", commenta lei a margine di uno scatto in sneakers e pantaloncini. Non mancano i momenti di tenerezza, ma per ora nessun uomo in vista: le coccole e i baci sono tutti per un simpatico cagnolino.

Ti potrebbe interessare: