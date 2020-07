Asia Argento confessa: "Salva grazie a Barbara d’Urso, ho pensato di vendere casa"

Gli ultimi anni non sono stati per niente facili per Asia Argento . Dopo essere stata travolta dal caso Jimmy Bennett, l'attore che l’ha accusata di molestie sessuali, ha perso il posto di giudice a "X Factor" e ha dovuto far fronte a problemi economici inaspettati. "Ho pensato di vendere casa. Devo ringraziare Barbara d’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita", ha confessato.

Leggi anche>

Asia Argento senza trucco e in lacrime: "Due anni senza il mio amore"

"Stavo a terra e continuavano ad arrivarmi calci" - Nell'intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano", la Argento ha ripercorso il suo lungo periodo nero iniziato con le accuse a Weinstein: "In poco tempo sono passata dai riflettori per Weinstein alla morte del mio compagno (lo chef Anthony Bourdain). Stavo a terra e continuavano ad arrivarmi calci in viso e in pancia. Vorrei vedere qualsiasi artista alle prese con una situazione del genere".

La cacciata da "X Factor" - A pesare sulla situazione anche l'allontanamento da "X Factor", dopo le accuse di molestie da parte del giovane attore Jimmy Bennett: "In un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi diciottenne dichiara che l'ho stuprato, anche meccanicamente è una barzelletta... Ho pensato: non lavoro più".

“Nella vita ci vuole…”, Asia Argento mostra il posteriore Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

La risalita grazie ai salotti tv - Una mano tesa le è però arrivata da Barbara d'Urso: "In quel periodo ho pensato di vendere casa, sulla quale pago il mutuo. Devo ringraziare Barbara d'Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti era finita. A volte mi domando perché la vita mi mette davanti queste prove, con una scadenza quasi perversa: quello che mi stupisce è come ogni volta riesca a superarle nonostante il livello di difficoltà e sofferenza. Forse un giorno verrò ripagata con la giusta serenità".

Ti potrebbe interessare: