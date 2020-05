“Nella vita ci vuole…”, Asia Argento mostra il posteriore

Un primo piano sul suo fondoschiena che lascia di stucco. Vestita solo di un perizoma fucsia leopardato e dei suoi vistosi tatuaggi, Asia Argento posta su Instagram una foto che non ha bisogno di commenti. "Nella vita ci vuole il c..o, invece io ho avuto solo il..." scrive a lato dell'immagine, mentre posa di schiena mettendo in mostra un lato B tonico e perfetto. Uno scatto che, almeno in teoria, avrebbe dovuto incollare i fan allo schermo, ma che invece li ha messi in fuga. "E' assurdo che ho pubblicato una foto del mio c..o e ho perso 3mila follower", ha detto ironica l'attrice nelle storie.