Asia Argento e Andrea Preti, nuova coppia dello showbiz

Dopo gli scandali che l'hanno travolta negli scorsi mesi e un periodo lontana dai social e dalla vita pubblica, Asia Argento torna sotto i riflettori. L'ex di Morgan , secondo quanto riporta il settimanale "Chi", avrebbe ritrovato l'amore e la serenità tra le braccia di Andrea Preti, ex naufrago dell'"Isola dei Famosi". Si vocifera che i due facciano coppia fissa già da qualche settimana, ma per ora preferiscono tenere riservato il loro amore.

La nuova coppia non ha postato sui social nessuna foto, né seminato in giro tracce di alcun tipo. Dopo l'indigestione di gossip seguita alla storia lampo di Asia con Fabrizio Corona, è normale che l'attrice voglia tenere il più possibilie blindata la sua vita privata. Preti, dal canto suo, ha di recente dichiarato a "Storie Italiane" di aver rinunciato al sesso dopo la fine della sua storia con Claudia Gerini, e di voler restare casto in attesa della donna giusta. Chissà che non l'abbia trovata proprio nella Argento...